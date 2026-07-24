Lorenzo Venuti si racconta: "La Fiorentina è stata il mio Real Madrid"

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Lorenzo Venuti si racconta. Lo fa a gianlucadimarzio.com, parlando della sua carriera, dell'esperienza in viola ma anche del grave infortunio che ha interrotto la sua esperienza alla Sampdoria. Le ultime settimane di riabilitazione stanno per concludersi, e il classe 1995 aspetta soltanto la chiamata giusta per tornare in campo: "Mi sto rimettendo in forma e sto lavorando per farmi trovare pronto quando arriverà l'occasione giusta. C'è stato qualche contatto, ma è ancora tutto in ballo".

E sull'esperienza a Firenze: "Aver giocato nella Fiorentina per me equivale al Real Madrid. Ogni estate aspettavo la lettera per sapere se sarei rimasto anche l'anno dopo. Già da bambino impari a convivere con l'ansia del giudizio". Dopo un lungo percorso fatto di prestiti, imprese e promozioni, nel 2019 Lorenzo torna a casa e debutta al Franchi, realizzando il suo sogno: "Quando lo speaker pronuncia il mio nome e tutto lo stadio risponde con il cognome, capisco che sto vivendo qualcosa di indescrivibile". Con la maglia viola raggiunge le cento presenze, condivide lo spogliatoio con diversi campioni - "Il migliore? Franck Ribéry, senza ombra di dubbio" - e raggiunge una finale di Coppa Italia e una di Conference League: "Il rammarico per non aver alzato un trofeo resta, ma non ho nulla da rimproverarmi: tutto quello che ho ottenuto è arrivato grazie al lavoro". E sulla Fiorentina di oggi, aggiunge: "Chi è rimasto ha una grandissima voglia di rivalsa. La rosa è forte e Grosso è un allenatore competente".