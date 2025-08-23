Women's Cup, alle 18.30 Fiorentina-Como: le formazioni ufficiali

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Al Viola Park, stadio Curva Fiesole, fischio d'inizio per la prima giornata della serie A Women's Cup che vede la Fiorentina Femminile affrontare il Como. Ecco le formazioni ufficiali:

Fiorentina (3-4-1-2): Fiskerstrand; Orsi, Van Der Zanden, Faerge; Wijnants, Curmak, Severini, Snerle; Tryggvadottir; Janogy, Bonfantini. A disp. Woldvik, Johansen, Hurtig, Catena, Agostini, Bredgaard, Della Peruta, Bettineschi, Cherubini, Sarti, Benedettini, Filangeri. All. Pinones Arce

Como: Gilardi, Howard, Bergersen, Nischler, Szabò, Pavan, Vaitukaityte, Rizzon, Madsen, Kramzar, Lehmann. A disp. Schroffenegger, Marcussen, Kerr, Berisha, Gelbhart, Sagen, Picchi, D'Agostino, Ruma. All.Sottili