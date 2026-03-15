Tegola per Pinones Arce: si ferma Sofie Bredgaard per un dolore alla caviglia
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Brutte notizie per Pinones Arce. La Fiorentina ha reso noto il bollettino medico di Sofie Bredgaard, tornata acciaccata dalla sosta della nazionali, le cui condizioni si sono aggravate dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus. Questo il comunicato: "Sofie Bredgaard è rientrata dagli impegni con la propria Nazionale con una sintomatologia dolorosa alla caviglia destra, acuitasi dopo la gara di Coppa Italia dell’11 marzo contro la Juventus.
Gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti nei giorni successivi hanno evidenziato una sofferenza osteo-cartilaginea della caviglia destra associata a edema osseo. La calciatrice ha iniziato un trattamento conservativo sotto la supervisione dello staff medico del Club".
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