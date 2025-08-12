Serie A Women's Cup, nella seconda giornata la Fiorentina affronta l'Inter: data e orario
Dopo l'ufficialità della prima giornata, ecco svelata anche la seconda giornata della Serie A Women's Cup. La Fiorentina, inserita in gruppo con Como, Inter e Genoa, debutterà come già noto il 23 agosto al Viola Park contro il Como (calcio di inizio ore 18.30) per poi affrontare in trasferta l'Inter, il 6 settembre alle ore 18.00 all'Arena Civica. Il match sarà trasmesso su SKY e NOW TV. Ancora da definire la terza giornata, in cui comunque la squadra gigliata riceverà il Genoa al Viola Park.
Settimane intese quindi quelle che arriveranno: l'amichevole con la Lazio il 17 Agosto, il debutto in Serie A Women's Cup il 23, l'amichevole con il Parma il 30. Poi la trasferta a Milano il 6 Settembre e l'ultima giornata del girone contro il Genoa (13-14 Settembre).
