Serie A Women, Fiorentina Femminile a Roma domenica: il punto della situazione

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Dopo gli impegni della Nazionale Femminile è ripresa oggi la serie A Women, con le gare della 16esima giornata. Riparte col "botto" anche il percorso della Fiorentina, chiamata a cercare punti per riavvicinarsi alla zona Champions sul campo della capolista Roma, domenica alle 18. Le viola a 24 punti hanno tra loro e l'ultimo posto Champions utile un gap di 4 punti, con il terzo posto occupato dalla Juve , ma davanti c'è anche il Napoli a quota 25 mentre anche la Lazio è a 24 punti. La corsa è ancora molto aperta. Intanto oggi si è giocato l'anticipo di coda tra il Parma e il Genoa dell'ex tecnico viola De La Fuente, finito in parità con il punteggio di 1-1 mentre il turno si chiuderà lunedì alle 12 con la sfida Sassuolo-Inter. Ecco il punto su programma e classifica:

Già giocata

Parma-Genoa 1-1

23' Rabot (P), 62' Vigilucci (G)

Sabato 14 marzo

Ore 15.00 - Napoli Women-Lazio

Domenica 15 marzo

Ore 12.30 - Como Women-Ternana Women

Ore 14.00 - Juventus-Milan (Diretta RaiSport)

Ore 18.00 - Roma-Fiorentina

Lunedì 16 marzo

Ore 12.00 - Sassuolo-Inter

Classifica della Serie A Women - Roma 36, Inter 30, Juventus 28, Napoli 25, Lazio 24, Fiorentina 24, Como Women 23, Milan 21, Sassuolo 12, Ternana 11, Parma 11*, Genoa 8*

* una gara in più