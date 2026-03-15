Pinones Arce: "Sono contento della prestazione, ma deluso del risultato"

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Dopo il pareggio contro la Roma capolista, Mister Pinones Arce ha parlato così hai microfoni della Fiorentina: "Io ho una sensazione che sono state due tempi diversi. Il primo tempo abbiamo giocato un bel calcio, abbiamo creato delle occasioni da gol e siamo passati in vantaggio. Ho visto la voglia di fare delle ragazze e sono fiero di loro e dello staff. Nel secondo tempo loro hanno alzato il pressing e ci siamo trovate in difficoltà nel prendere le decisioni. Abbiamo lottato fino alla fine e proprio al termine del secondo tempo abbiamo avuto delle opportunità di segnare.

Mi è piaciuto il lavoro dello staff e delle ragazze. Ha poi aggiunto sulla prossima partita di campionato contro il Parma: "Dobbiamo continuare sullo sviluppo e sul dare continuità. Le ragazze hanno dimostrato di poter contribuire al 100%. Oggi il mister è contento per la prestazione, ma un po' deluso per il risultato".