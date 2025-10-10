Pinones Arce alla vigilia dell'Inter: "Voglio una squadra con più carattere"

Dopo la sconfitta all'esordio col Napoli, la Fiorentina Femminile si troverà davanti l'Inter in quello che si prospetta un vero e proprio big match. Sfida in programma domani al Viola Park alle ore 17.30. A proposito della partita così ha parlato mister Pinones Arce alla vigilia ai canali ufficiali del club viola: "Con il Napoli ci siamo trovati in difficoltà nei primi 30 minuti, abbiamo lasciato il coraggio di fare il nostro gioco. Non ci sono dubbi che vogliamo giocare e avere le idee chiare, ma siamo andati in difficoltà e dobbiamo capire perché”.

E a proposito della sfida contro l'Inter di Settembre: “Perdemmo 3-1, ma nei primi minuti avevamo avuto difficoltà e abbiamo preso 2 gol. Vogliamo vedere una Fiorentina con più intensità, più corsa in avanti, più occasioni da gol, più controllo del gioco. Con voglia di rivincita, abbiamo iniziato così e così. Mi aspetto questo, abbiamo lavorato in questa settimana. L’Inter è sicuramente una squadra forte, stanno lavorando da tempo insieme. Si vede nelle giocate che cercano. Noi stiamo lavorando bene, bisogna capire che queste squadre sono più avanti di noi in questo momento. Ma ce la giochiamo con tutte, prepariamo le partite per vincere. Noi pensiamo ad una partita alla volta, archiviamo il Napoli e ci stiamo preparando benissimo per l’Inter".