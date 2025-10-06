Fiorentina-Inter Women, aperta la vendita dei biglietti per la gara di sabato
Sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina annuncia che è stata aperta la vendita per i biglietti della gara con l'Inter Women, in programma sabato prossimo al Viola Park alle ore 17:30. Questo il comunicato:
"È aperta la vendita dei tagliandi per la 2° Giornata di Serie A Women Athora. La Fiorentina cercherà il riscatto contro l'Inter di Piovani, che ha sconfitto in goleada la Ternana 5-0 la scorsa settimana.
Si rinnova il il duello con le nerazzurre, che hanno avuto la meglio in Serie A Women's Cup. Stavolta le gigliate avranno anche il fattore casalingo dalla loro per capitalizzare i novanta minuti.
Prezzo abbonato in tribuna ESTRA a 7€, U14 5€, ridotto/coupon 2€, intero 10€. Gli ospiti potranno acquistare il biglietto nel settore apposito G9 nella tribuna Ovest". Sul sito ufficiale del club viola il resto delle info.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati