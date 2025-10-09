Wullaert, Inter Women: "Testa alla Fiorentina. L'anno scorso ci misero in difficoltà"
Vittoria rotonda ieri sera in Europa per l'Inter Women, prossimo avversario della Fiorentina Femminile in Campionato. La squadra di Giampiero Piovani ha infatti battuto 7-0 il KFF Vllaznia nella gara d'andata del secondo turno della Women's Europa Cup. Queste le parole della giocatrice nerazzurra Tessa Wullaert, autrice di una doppietta, che ha parlato anche della stessa squadra viola: "Adesso dobbiamo voltare pagina e concentrarci sulla prossima partita di campionato contro la Fiorentina. Dovremo recuperare bene, perché giochiamo molte gare in poco tempo.
L’anno scorso abbiamo avuto diverse difficoltà contro la Fiorentina, soprattutto in trasferta: non siamo mai riuscite a vincere. Spero davvero che stavolta possiamo riuscirci, e mi piacerebbe tornare a Milano con tre punti.”
