Fiorentina Femminile, primo punto per l'U19, vittorie di U17 e U15
In un week end complicato per le squadre della Fiorentina, arriva un sorriso dalle baby gigliate. Le ragazze dell’U19 raccolgono infatti il primo punto nel relativo campionato, ottenuto con il pareggio casalingo 1-1 contro il Parma. Segnali dunque di crescita per la squadra di mister Gori, anche se l’appuntamento con la vittoria è rimandato. Il Parma passa in vantaggio per primo al 26' ma la Fiorentina reagisce e dopo dieci minuti raggiunge il pareggio con una bella azione finalizzata da Boldrini per l'1-1 che le squadre manterranno fino alla fine nonostante qualche buona occasione.
I risultati del Settore Giovanile
È iniziata anche la stagione del settore Giovanile, tra partite ufficiali e amichevoli. "Nuovi organici e nuove sfide attendono le gigliatine, con sempre l’obiettivo del divertimento e della crescita. Menzione d’onore per l’U15 che ha battuto di misura 1-0 la Cattolica Virtus, una delle formazioni più accreditate del settore cittadino. A portare a casa il successo ci pensa Giagnoni sul finale, con la complicità di Mustacchio che para addirittura un rigore: eccellenze in attacco e in difesa che testimoniano la qualità di tutto il gruppo, senza distinzione di reparto" si legge sul sito ufficiale viola.
U17 Fiesole-Fiorentina 0-2
U15 Fiorentina-Cattolica Virtus 1-0
U14 Rinascita Doccia-Fiorentina 1-0
U10 Fiorentina-RealChianti 2-5
