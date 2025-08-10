La Fiorentina femminile vince la prima amichevole: 3-1 al Milan

di Redazione FV

Prima amichevole stagionale, a Tirrenia, oggi per la Fiorentina Femminile del neo tecnico Pablo Piñones-Arce. Contro il Milan finisce 3-1 per le ragazze viola che ribaltano la rete della rossonera Ijeh nel primo tempo grazie alla doppietta di Bonfantini e alla rete di Janogy. La squadra di Milano veniva da amichevoli internazionali giocate negli scorsi giorni, per le viola dunque buoni segnali considerando che le nazionali si sono aggregate al gruppo solo da qualche giorno. Le prossime amichevoli della Fiorentina saranno con la Lazio il 17 e contro il Parma il 30 al Viola Park.

Ecco l'undici con cui la Fiorentina aveva iniziato la sfida: Fiskerstrand, Faerge, Van Der Zanden, Filangeri, Severini, Cherubini, Wijnants, Bredgaard, Catena, Woldvik, Della Peruta. 