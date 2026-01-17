La Fiorentina femminile viene raggiunta nel recupero: finisce 1-1 contro il Genoa

Si è concluso sul risultato di 1-1 il match del Viola Park tra la Fiorentina femminile e il Genoa. Le ragazze allenate da mister Pinones Arce, andate in vantaggio nel primo tempo con il calcio di rigore realizzato da Emma Severini, con annessa anche esultanza a mostrare una maglia in omaggio alla scomparsa di Rocco Commisso, sono state riprese nei minuti finali dal gol del pareggio di Gerogsdottir