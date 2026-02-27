Gori: "È impossibile arrivare in top 4. Ora il mirino è sulla Coppa Italia"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Femminile, Simone Gori, ha parlato sui siti ufficiali viola tracciando un bilancio della stagione delle ragazze viola fino a questo momento: "È un periodo in cui abbiamo fatto ottimi risultati con le squadre di vertice come il Milan, che in quella specifica partita aveva fatto scendere delle calciatrici dalla prima squadra, questo ci portava a essere sotto età".

Cosa non ha funzionato all'inizio?

"Sicuramente ci dovevamo conoscere. Un periodo di assestamento che ci ha permesso di inanellare una serie di risultati utili consecutivi".

La Coppa Italia è il principale obiettivo per la Fiorentina?

"Per quanto riguarda il campionato è praticamente impossibile arrivare nella top 4, dovrebbe accadere un miracolo. La partita che giocheremo qua contro il Parma sarà una partita molto importante".

Quale è l'obiettivo invece per la Viareggio Cup?

"Anche lì vorremo fare un grande torneo. Sicuramente in questo torneo daremo più spazio a chi ha avuto meno minutaggio nel corso della stagione e a chi rientra da un infortunio".

Dalla Primavera alla prima squadra c'è un filo conduttore tra voi?

"C'è un filo conduttore che è legato a quello che viene fatto qui in Academy. Noi abbiamo delle linee guida che dobbiamo poi portare in campo".

Come sta vivendo il suo primo anno al Viola Park?

"È stato emozionante, perché anche io sono fiorentino e per me è stata la realizzazione di un sogno. Ci sono tanti momenti belli. Sto iniziando a conoscere meglio tutta la struttura e insomma... è bellissimo".