Italia Femminile in campo contro la Svezia: la viola Severini parte dal 1'

vedi letture

Italia Femminile in campo a breve. Alle ore 18.15 (diretta su Rai 2) la Nazionale scenderà in campo al Granillo di Reggio Calabria contro la Svezia per la prima sfida di qualificazioni per il Mondiale Femminile del 2027. Il ct Soncin sceglie la coppia Cambiaghi-Cantore per il reparto offensivo con Bonansea e Oliviero che occuperanno le due corsie laterali, mentre a centrocampo saranno le solite Caruso e la capitana viola Emma Severini ad affiancare la regista Giugliano. In difesa, davanti a Giuliani, ci saranno Di Guglielmo e Lenzini ad affiancare la capitana Linari. Queste le formazioni ufficiali:

Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Oliviero, Caruso, Giugliano, Severini, Bonansea; Cantore, Cambiaghi. A disposizione: Baldi, Durante, Bergamaschi, D’Auria, Piemonte, Girelli, Beccari, Glionna, Dragoni, Soffia, Greggi, Salvai. Ct Andrea Soncin

Svezia (4-3-3): Falk; Holmberg, Andersson, Junttila Nelahage, Lundkvist; Angeldahl, Asllani, Zigiotti Olme; Rytting Kaneryd, Schroder, Jusu Bah. A disposizione: Ohman, Enblom, Nilden, Reidy, Vinberg, Ijeh, Kafaji, Wijk, Rolfo, Bennison, Blomqvist. Ct Tony Gustavsson