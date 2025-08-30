L'amichevole Fiorentina Femminile-Parma annullata per il maltempo, solo allenamento al Viola Park

Oggi alle 18:30Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Il maltempo si è abbattuto su Firenze e sul Viola Park dove alle 17 sarebbe dovuta andare in scena l'amichevole tra Fiorentina Femminile e Parma che di conseguenza è stata annullata. Le due squadre hanno optato per un allenamento separato all'interno dello stesso centro sportivo.

Ecco la comunicazione via social della Fiorentina: