L'amichevole Fiorentina Femminile-Parma annullata per il maltempo, solo allenamento al Viola Park
FirenzeViola.it
Il maltempo si è abbattuto su Firenze e sul Viola Park dove alle 17 sarebbe dovuta andare in scena l'amichevole tra Fiorentina Femminile e Parma che di conseguenza è stata annullata. Le due squadre hanno optato per un allenamento separato all'interno dello stesso centro sportivo.
Ecco la comunicazione via social della Fiorentina:
Fiorentina Femminile
