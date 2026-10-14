Fabregas: "Siamo in crescita costante. Diao non riusciva più a correre"

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Dopo la partita e la sconfitta contro il Feyenoord in Champions League, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole: "La nostra è una crescita costante, questa è la prima trasferta europea della nostra storia. Continuiamo a imparare. Dobbiamo gestire tre competizioni e io forse ho sbagliato alcune scelte. Il problema è stato prendere subito l'1-1. Gli ultimi 30 minuti abbiamo dominato, ma loro hanno meritato di vincere".

Come sta Diao?

"Diao sentiva che non poteva correre più, dobbiamo valutare come sta. Speriamo di averlo preso in tempo. E' un giocatore importante si è visto anche oggi nella maniera in cui abbiamo giocato, si è visto nel gol. La Champions è un regalo della nostra scorsa stagione".

Baturina ha faticato.

"La Champions è la competizione più forte. C'è più livello qui che in un Mondiale. Ieri il Bayern con i titolari ha sofferto, anche il Barcellona. È durissimo andare in trasferta in Champions ma sono tranquillo. E' un regalo per questa società e continuo a dirlo. Piano piano si fa, abbiamo una strada da seguire. Dobbiamo avere testa fredda e continuità".