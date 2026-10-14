La Fiorentina su Beltran? Viviano: "Non mi trova d'accordo, ecco perché"

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Intervenuto su Radio Firenzeviola, Emiliano Viviano si è così espresso in merito alla possibilità di investire su un altro portiere il prossimo anno nel caso in cui le strade con De Gea dovessero separarsi: "Non mi trova d'accordo l'idea di acquistare un portiere argentino (il riferimento è a Beltran, ndr) quando ho Martinelli a farsi le ossa in B. Prima di tutto perché se ho 20 milioni da spendere ci sono almeno 2 o 3 portieri italiani da poter prendere tipo Palmisani o Caprile. Avendo Martinelli, se la Fiorentina non va in Europa potrebbe tranquillamente puntare su di lui e prendere un secondo di valore per coprirgli le spalle. Se invece il livello dovesse alzarsi, si può anche pensare di prendere un portiere 'alla De Gea'.

Uno che arrivi a 30-31 anni, tipo Perin che è andato al Palermo, che ti garantisce un certo tipo di rendimento. Provedel che è andato all'Inter a fare il secondo potrebbe essere da Fiorentina, Meret magari va via dal Napoli e cerca un'opportunità. Per fare due esempi. Beltran non lo conosco perché l'ho visto solo un paio di volte".