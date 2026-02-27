FirenzeViola Tre titoli recenti, una città da 6mila anime e l'incrocio con Gasperini: ecco il Rakow

Sarà il Rakow la prossima avversaria della Fiorentina agli ottavi di finale di Conference League. Il verdetto dell'urna di Nyon è stato questo, con la squadra di Vanoli che giocherà la gara di ritorno (19 marzo, l'andata il 12) in trasferta essendo non testa di serie, al pari di tutte le otto qualificate tramite i playoff. Ma chi sono, esattamente, gli avversari che si troveranno di fronte De Gea e compagni tra un paio di settimane?

Club in ascesa

Per i viola, la terra nemica nel percorso europeo sarà ancora polacca. Dopo aver eliminato lo Jagiellonia, stavolta c'è il Rakow sul cammino della Fiorentina. Squadra dal palmares piccolo ma importante, soprattutto rimpolpato in questi ultimi anni: un campionato polacco, una coppa e una supercoppa di Polonia aggiudicatesi tra 2022 e 2023. Attualmente quinta nell'Ekstraklasa, la classifica della massima serie polacca è talmente corta che lo stesso Rakow è a soli tre punti dalla capolista che ieri ha sbancato il Franchi (che comunque conta una gara in meno), pur venendo eliminata. Il tecnico è Łukasz Tomczyk, figurata nata come match analyst e poi evoluta in allenatore al Polonia Bytom, prima di diventare guida tecnica del Rakow nell'ultimo periodo di Natale.

La storia recente

La sua squadra - in cui sono transitati diversi giocatori polacchi molto importanti, come Błaszczykowski, ex viola - ha incrociato un'italiana già pochi anni fa, quando fu vittima dell'Atalanta di Gasperini in Europa League. Proprio la Dea venne presa a parametro di riferimento dalla squadra polacca, col suo allenatore Szwarga che si presentò così all'appuntamento: "A livello tattico siamo simili a loro. Nel budget, invece, no". Era il momento di massima espansione del Rakow, che come già sottolineato in precedenza, raccoglieva grandi vittorie e trionfi a livello domestico e poi assaggiava i palcoscenici europei.

La squadra

Nell'undici titolare di adesso, invece, si evidenzia soprattutto il bomber, Jonatan Braut Brunes, autore di 17 reti in 32 partite in stagione. Molto pericoloso anche Lamine Diaby-Fadiga, elemento fantasioso che si apposta spesso di spalle al centravanti. Per lui 12 gol in stagione, in una formazione più "anziana" ed esperta rispetto allo Strasburgo che avrebbe potuto incrociare la Fiorentina. La rosa del Rakow si compone infatti di giovani interessanti ma anche di veterani, come l'ex conoscenza della Serie A Dawidowicz.

Lo stadio

Da sottolineare anche il fatto che il Rakow, cittadina molto piccola da circa 6mila abitanti a sud della Polonia, possiede uno stadio da appena 5mila posti - la Zondacrypto Arena -, che la UEFA non ha omologato per le competizioni europee. Per questo, in Conference disputa le sue partite presso lo Zagłębiowski Park Sportowy, arena ultramoderna inaugurata nel 2023. Impianto che si trova a Sosnowiec, dove arriverà la Fiorentina il prossimo 19 marzo.