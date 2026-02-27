FirenzeViola Fortini vice Dodo in vista di Udine, occasione sprecata: le alternative

vedi letture

La qualificazione riacciuffata solo in extremis è colpa di un primo tempo non all'altezza come atteggiamento, oltre che per qualche scelta non azzeccata di Paolo Vanoli, con timidi(ssimi) miglioramenti nel secondo tempo, prima dei due gol nell'extra time. Una partita che soprattutto le seconde linee hanno steccato, visto che da loro ci si aspettava una risposta di orgoglio come era accaduto in Polonia sette giorni prima. Una bella fetta di credibilità se la giovavano soprattutto Fortini, Fazzini e Fabbian che invece hanno molto deluso, in particolare i primi due infatti tolti uno nell'intervallo ed uno al 62'.

Prove da vice Dodo per Fortini

Vanoli in particolare ha utilizzato Niccolò Fortini da terzino destro spostando Dodo in avanti, quasi una prova generale in vista di lunedì ad Udine quando il brasiliano sarà assente per squalifica. Una prova che però il giovane di Camaiore ha fallito anche perché quel ruolo non è forse il più congeniale per lui. A ben vedere terzino destro in effetti ha giocato 3 volte (compreso all'andata) e 1 volta da terzino sinistro. Nelle restanti 20 presenze ha giocato 11 volte esterno di destra e 9 esterno di sinistra.