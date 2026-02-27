Fiorentina-Rakow, ecco gli orari delle due gare degli ottavi
FirenzeViola.it
Dopo i sorteggi di oggi che hanno decretato il Rakow come avversario della Fiorentina, sono arrivati anche gli orari delle due gare. La prima, al Franchi, verrà giocata in notturna alle 21 mentre il ritorno in Polonia, a Sosnowiec dove gioca il Rakow in Europa, sarà alle 18.45.
