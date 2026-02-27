Gosens, ecco il report: fratture al volto ma può giocare con la mascherina
Nel finale dei tempi supplementari di Fiorentina-Jagiellonia Robin Gosens è stato colpito al volto riportando un trauma maxill-facciale. In questi minuti, dopo gli accertamenti, è arrivato il report della Fiorentina che sottolinea come il giocatore abbia riportato due fratture ma non necessita di operazione chirurgica e potrà proseguire la sua attività con una maschera protettiva:
"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio, ad accertamenti diagnostici ed a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia.
Gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica. Il calciatore potrà, pertanto, proseguire la regolare attività utilizzando un’adeguata protezione"
