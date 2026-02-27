Anticipi e posticipi: a Cremona di lunedì, con l'Inter domenica in notturna
La Lega ha ufficializzato date e orari delle prossime tre giornate. Con il Parma si giocherà di domenica alle 15, con la Cremonese di lunedì in notturna (20.45), con l'Inter di domenica alle 20.45. Eccole nel dettaglio:
Fiorentina-Parma domenica 8 marzo ore 15
Cremonese-Fiorentina lunedì 16 marzo ore 20.45
Fiorentina-Inter domenica 22 marzo ore 20.45
TUTTE LE TRE GIORNATE
28ª giornata
Napoli-Torino, venerdì 06/03/2026, ore 20:45
Cagliari-Como, sabato 07/03/2026, ore 15:00
Atalanta-Udinese, sabato 07/03/2026, ore 18:00
Juventus-Pisa, sabato 07/03/2026, ore 20:45
Lecce-Cremonese, domenica 08/03/2026, ore 12:30
Bologna-Verona, domenica 08/03/2026, ore 15:00
Fiorentina-Parma, domenica 08/03/2026, ore 15:00
Genoa-Roma, domenica 08/03/2026, ore 18:00
Milan-Inter, domenica 08/03/2026, ore 20:45
Lazio-Sassuolo, lunedì 09/03/2026, ore 20:45
29ª giornata
Torino-Parma, venerdì 13/03/2026, ore 20:45
Inter-Atalanta, sabato 14/03/2026, ore 15:00
Napoli-Lecce, sabato 14/03/2026, ore 18:00
Udinese-Juventus, sabato 14/03/2026, ore 20:45
Verona-Genoa, domenica 15/03/2026, ore 12:30
Pisa-Cagliari, domenica 15/03/2026, ore 15:00
Sassuolo-Bologna, domenica 15/03/2026, ore 15:00
Como-Roma, domenica 15/03/2026, ore 18:00
Lazio-Milan, domenica 15/03/2026, ore 20:45
Cremonese-Fiorentina, lunedì 16/03/2026, ore 20:45
30ª giornata
Cagliari-Napoli, venerdì 20/03/2026, ore 18:30
Genoa-Udinese, venerdì 20/03/2026, ore 20:45
Parma-Cremonese, sabato 21/03/2026, ore 15:00
Milan-Torino, sabato 21/03/2026, ore 18:00
Juventus-Sassuolo, sabato 21/03/2026, ore 20:45
Como-Pisa, domenica 22/03/2026, ore 12:30
Atalanta-Verona, domenica 22/03/2026, ore 15:00
Bologna-Lazio, domenica 22/03/2026, ore 15:00
Roma-Lecce, domenica 22/03/2026, ore 18:00
Fiorentina-Inter, domenica 22/03/2026, ore 20:45
