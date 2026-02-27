Live Sorteggi Conference League, agli ottavi di finale sarà Fiorentina-Rakow!

14:20 - Si è completato il tabellone integrale della Conference League. Detto della Fiorentina, la cui ipotetica semifinale sarà con una delle vincenti di Lech Poznan-Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar-Sparta Praga (che si incrociano ai quarti), questo è il programma (in calce la foto):

Ottavi

O1: Lech Poznan - Shakhtar Donetsk

O2: AZ Alkmaar - Sparta Praga

O3: Crystal Palace - AEK Larnaca

O4: Fiorentina - Rakow

O5: Samsunspor - Rayo Vallecano

O6: Celje - AEK Atene

O7: Sigma Olomouc - Mainz

O8: Rijeka - Strasburgo

Quarti

Q1: O1 - O2

Q2: O3 - O4

Q3: O5 - O6

Q4: O7 - O8

Semifinale

S1: Q1 - Q2

S2: Q3 - Q4

Finale

S1 - S2

14:16 - La vincente della sfida tra viola e polacchi troverà ai quarti di finale la vincente di AEK Larnaca-Crystal Palace.

14:15 - Sarà Fiorentina-Rakow agli ottavi di finale! Andata al Franchi il 12 marzo, ritorno in Polonia il 19.

14:14 - Si prosegue con Lech Poznań-Shakhtar Donetsk.

14:13 - Sorteggiate le prime sfide: AEK Larnaca-Crystal Palace e Mainz-Sigma Olomouc.

14:10 - Negli studi di Nyon si stanno presentando le squadre presenti all'urna, con le date delle partite che saranno 12 marzo (andata) e 19 marzo (ritorno).

Pochi minuti e prenderà il via il sorteggio di Conference League. Da Nyon, l'urna della UEFA decreterà non solo gli accoppiamenti degli ottavi di finale - in cui la Fiorentina pescherà una tra Strasburgo e Rakow -, ma anche il resto del cammino di ogni squadra, col tabellone che sarà completato fino alla finale di Lipsia. La squadra di Vanoli conoscerà la sua prossima avversaria e affronterà, non essendo testa di serie (al pari tutte le altre qualificate tramite i playoff), la gara di ritorno in trasferta. Su FirenzeViola.it gli aggiornamenti minuto per minuto.