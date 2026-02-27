Conference League, la 'road to Leipzig' per la Fiorentina: ecco le potenziali avversarie

vedi letture

Si è da poco concluso il sorteggio di Nyon che ha decretato l'intero percorso delle squadre in corsa per la Conference League fino alla finale di Lipsia in programma per il 27 di maggio. Anche la Fiorentina dunque, oltre a conoscere il prossimo avversario agli ottavi, ovvero il Rakow, conosce già l'eventuale percorso che la potrebbe portare a giocarsi la terza finale in quattro partecipazioni consecutive alla competizione. Con i polacchi le partite si giocheranno giovedì 12 marzo al Franchi e giovedì 19 marzo allo stadio Zagłębiowski Park Sportowy di Sosnowiec, a circa 80 chilometri dalla città di Częstochowa, sede del Rakow, e a pochi chilometri da Katowice.

Dai quarti in poi

Eventualmente ai quarti, la Fiorentina affronterebbe la vincente della sfida tra Crystal Palace e AEK Larnaca, mentre nella parte superiore del percorso argento, ovvero quello dei viola, agli ottavi si affronteranno Lech Poznan e Shakhtar, oltre a AZ Alkmaar e Sparta Praga. Le due vincenti di questi confronti si affronteranno ai quarti, la cui vincente affronterà eventualmente la Fiorentina (in caso di vittoria prima col Rakow e poi con la vincente di Crystal Palace-AEK Larnaca).

Le date dei quarti di finale sono previste per il 9 e 16 aprile, mentre le semifinali sono programmate per il 30 aprile e il 7 maggio.

Di seguito il tabellone completo sia del percorso argento, dove è stata inserita la Fiorentina, che del percorso verde: