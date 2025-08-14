Fiskerstrand: "Avrei voluto battere l'Italia all'Europeo. Non vedo l'ora di ricominciare il campionato"

Il portiere viola Cecile Fiskerstrand ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina della sua avventura all'Europeo con la sua Norvegia e dell'inizio della sua seconda stagione in viola. Queste le parole della norvegese su come si è vissuta l'Euroepo con la sua nazionale: "Gli Europei sono stati un'esperienza incredibile, giocare davanti a così tante persone che vengono a supportarci, quindi è stata una grande esperienza. Sfortunatamente avremmo voluto eliminare l'Italia ma hanno giocato una buona partita. É stato molto divertente, con un sacco di buone partite contro avversarie molto brave, quindi è stata una bella esperienza". 

Adesso si può concentrare sul club, è la sua seconda stagione a Firenze, adesso sa cosa aspettarsi dalle attaccanti: sarà più facile o più difficile?
"Credo che sarà ancora più divertente, voglio migliorare ancora come anche tutta la squadra . Presumo che tutti condividiamo questo desiderio, quindi penso che miglioreremo ancora". 

Possiamo dire che ormai è una veterana di Firenze, perché adesso ha una nuova compagna norvegese: come la sta aiutando a sentirsi a suo agio?
"Oda Johansen è una grandissima calciatrice quindi sono davvero felice che sia a Firenze. Sono davvero felice che sia qua: so che sarà una grande aggiunta alla squadra. La sto solo aiutando un po' con la lingua e con la cultura che è differente ma sarà un'esperienza incredibile". 

Nuovo allenatore e nuove compagne, che sensazioni prova da questo ritiro?
"C'è tanto lavoro, penso che saremo una squadra molto in forma. Quindi mi sto davvero divertendo e non vedo l'ora di iniziare". 

C'è qualche partita che non vede l'ora di giocare?
"Ho delle ottime sensazioni riguardo a questa stagione quindi non vedo l'ora di iniziare". 