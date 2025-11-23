Fiorentina-Juventus anche al Femminile. Match d'alta quota al Viola Park

vedi letture

Fiorentina-Juventus prosegue anche al Femminile. Dopo il match di ieri nel campionato maschile, viola e bianconeri si sfidano anche con le rispettive formazioni femminili. Fischio d’inizio alle ore 15, con la squadra di Pinones Arce che vuol provare a riprendere la marcia dopo il pari di Parma, come ribadito dal tecnico in settimana a Radio FirenzeViola. Fiorentina terza a quota 11, Juventus che insegue a 10. Assente Bredgaard per infortunio, in gruppo sono invece rientrate Catena e Filangeri. Lo riferisce La Nazione.