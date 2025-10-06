FirenzeViola Undici meno uno: niente Svizzera per Sohm, ecco gli impegni dei viola in Nazionale

Nella sosta di ottobre per le Nazionali, che fermerà i campionati per le prossime due settimane, sono ben undici i giocatori della Fiorentina convocati nelle rispettive Selezioni. Il CT dell'Italia, Gennaro Gattuso, ha convocato come sempre Kean, ma anche Piccoli (in seguito all'infortunio di Zaccagni) e Nicolussi Caviglia per affrontare gli impegni contro l'Estonia, 11 ottobre alle 20:45, e Israele, 14 ottobre alle 20:45. Baldini, CT dell'Italia Under 21, ha optato per la convocazione di tre ragazzi gigliati per la sua rosa: Martinelli, Ndour e Fortini. Questi nelle prossime settimane sfideranno la Svezia, venerdì 10 ottobre alle 18:15, e l'Armenia, martedì 14 ottobre alle 18:15.

La lista dei giocatori impegnati prosegue con Dzeko e Kospo per la Bosnia Erzegovina, che sono impegnati contro ci Cipro e Malta nelle seguenti date: martedì 9 ottobre alle 20:45 e domenica 12 ottobre alle 19:00. Infine, Gudmundsson con la sua Islanda affronterà l'Ucraina questo venerdì alle 20:45 e la Francia lunedì prossimo alle 20:45, e Pongracic sarà a disposizione della sua Nazionale per le partite di giovedì 9 ottobre alle 20:45 contro la Croazia e domenica 12 ottobre alle 20:45. Nella lista della Svizzera era presente anche un altro giocatore gigliato, Simon Sohm che ha dovuto rinunciare alla chiamata della nazionale a causa di una fascite plantare.