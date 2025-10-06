FirenzeViola L'opinione dopo Fiorentina-Roma: Gud e Fagioli sono due fantasmi, Pioli deve recuperare entrambi

La terza sconfitta consecutiva maturata al Franchi in Serie A accende diversi dibattiti nell'ambiente viola: tra questi anche la prestazione di Gudmundsson e la totale assenza dal campo da parte di Nicolò Fagioli.

Albert Gudmundsson e Nicolò Fagioli sono due fantasmi che si stanno aggirando per il Viola Park nel corso di questo inizio di stagione. Entrambi, acquistati per un totale di quasi 40 milioni, sono stati inseriti in rosa con l'obiettivo di alzare il livello della squadra e per provare ad aggredire posizioni di vertice, ma entrambi stanno marcando visita.La Fiorentina ha bisogno delle loro giocate, della loro fantasia e dei loro gol e il problema non può essere solo del ruolo in cui vengono schierati. Per Stefano Pioli l'obiettivo deve essere quello di recuperarli prima mentalmente, poi fisicamente e tecnicamente, anche perché i miglioramenti della Fiorentina passano anche, se non soprattutto, dal loro impiego e dalla loro crescita.

Ecco l'opinione del nostro Pietro Lazzerini, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma.