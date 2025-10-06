Ecco date e orari di dicembre: Parma-Fiorentina sabato a pranzo, Atalanta alle 18

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 18:05
di Redazione FV

La Lega Serie A ha da poco ufficializzato orari e date delle gare dalla tredicesima alla diciottesima giornata di campionato. Spicca, per la Fiorentina, il match col Parma di sabato all'ora di pranzo. Mentre con l'Atalanta di domenica alle 18; infine l'ottavo di Coppa Italia sarà contro il Como, martedì 27 gennaio ore 21:00.

30/11/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Fiorentina DAZN/SKY 
06/12/2025 Sabato 15.00 Sassuolo-Fiorentina DAZN 
14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN 
21/12/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Udinese DAZN/SKY 
27/12/2025 Sabato 12.30 Parma-Fiorentina DAZN 
04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN

Coppa Italia: Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00