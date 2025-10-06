Adani su Pioli: "Esonero alla 6° ma siamo pazzi? La società deve dare forza al progetto"

L'ex difensore della Fiorentina, oggi opinionista per Rai Sport, Daniele Adani è intervenuto ieri sera alla "Domenica Sportiva" parlando anche di Fiorentina-Roma. Queste le sue parole sulla sconfitta dei viola e sul periodo negativo che sta attraversando la formazione di Pioli: "Non vedo un giocatore della rosa della Fiorentina che possa dirsi soddisfatto del suo rendimento. Poi sicuramente anche lo stesso Pioli sarà il primo a non essere soddisfatto del suo rendimento ma fermi un attimo: sesta giornata, cambiamo Pioli? Ma siamo pazzi? Pioli arriva e la Fiorentina costruisce un progetto pluriennale attorno a lui con un mandato forte anche livello economico. Il tecnico parmense poi si è subito esposto dicendo che la Fiorentina deve ambire a determinate posizioni di classifica.

I viola sono partiti male, nel gioco e nei risultati. È una squadra poco incisiva e molto vulnerabile anche se oggi ha fatto una buona gara. Però io aspetto Pradè e Commisso perché il progetto deve prendere forza dalla società".