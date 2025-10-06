FirenzeViola Al Piccolo trotto. Un gol e quasi un golazo: tra Fiorentina e Italia, Piccoli in crescita

Nel buio pesto che sta attraversando la Fiorentina, forse una piccola sterzata alla sua stagione l’ha data Roberto Piccoli. Ancora poco, certo, per parlare di svolta personale, però le ultime due gare prima della sosta hanno messo in mostra un centravanti parso migliore rispetto a quel primo mese di partite, col gol (con tanto di sportellate e prova da numero nove vero, seppur contro un avversario non irresistibile) al Sigma Olomouc e il quasi golazo contro la Roma, stroncato soltanto da un pizzico di sfortuna chiamato traversa.

Crescita graduale

L’ex Cagliari sta prendendo via via confidenza con compagni e porta, tanto che Stefano Pioli lo ha sempre impiegato da quando è stato acquistato dalla Fiorentina. Ad eccezione della gara col Pisa ha giocato sempre almeno un tempo intero e dalla trasferta di Torino, data del suo esordio in viola, non è mai uscito dalle rotazioni offensive. Le ultime due partite raccontano di un Piccoli in lieve crescita e che forse sta affinando piano piano quell’intesa con Kean che lui stesso sottolineava proprio dopo il debutto in Piemonte: "Ora dobbiamo conoscerci, siamo insieme da poco. L'intesa arriva col tempo e con gli allenamenti, ora pensiamo a far bene con la Fiorentina e poi vedremo".

L’Italia per affinarsi ancora di più

Quella stessa sintonia che avrà modo di migliorare con l’altro centravanti viola anche a Coverciano, dove da oggi si trovano insieme. Per Piccoli si tratta della prima chiamata con la Nazionale maggiore nonché l’occasione di convincere Gattuso a farsi richiamare con frequenza - in fin dei conti, a questo giro è stato convocato a seguito dell’infortunio di Zaccagni -. La speranza è che i giorni di apprendistato in maglia azzurra possano risultare utili per un ragazzo che con tanta buona volontà sta, al piccolo trotto, affinando la sua intesa con Kean e prendendo sempre più spazio nelle rotazioni di Pioli, a maggior ragione in un periodo in cui la Fiorentina, di punti fermi, ne ha davvero pochi.