Padovan durissimo: "Inspiegabile che Pioli lavori: dirigenti esonerino lui e se stessi"

Attraverso le colonne del Messaggero Veneto, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha analizzato il momento della Fiorentina alla luce del ko di ieri contro la Roma. Ecco la sua valutazione all'interno della classica rubrica "Palla quadrata": "Commentare la classifica oggi è esercizio sterile. La Roma, per esempio, è prima in ragione degli avversari che ha incontrato: vincere a Firenze, dove Pioli ha trovato inspiegabilmente un posto di lavoro, dopo aver fallito anche in Arabia, non è un’impresa.

Se l’ha fatto il Napoli, ci è riuscito anche il Como. Ora, non fossero scarsi e inadeguati, i dirigenti viola dovrebbero cominciare esonerando se stessi per finire con il tecnico che hanno scelto".