Ufficiale Fiorentina Femminile, Simone Gori il nuovo allenatore della Primavera

Si avvicina l'inizio della stagione anche per la Primavera Femminile che sta iniziando a delineare il proprio organico, a partire dal proprio Allenatore. Sarà Simone Gori a guidare le giovani viola nella nuova stagione. Allenatore UEFA A, con un passato da calciatore, Mister Gori ha iniziato la carriera da Allenatore in Terza Categoria maschile, scalando tutte le classi fino alla Serie D dove ha allenato San Donato Tavarnelle e Scandicci. Nel 2024 si affaccia nel mondo femminile accettando la panchina della Primavera dell'Arezzo, poi quest'anno la chiamata della Fiorentina.

Calendario - La nuova stagione prenderà il via a settembre e le Viola hanno potuto scoprire oggi il percorso che le aspetta.

Dopo aver sfiorato le Final Four nel Campionato passato, la Fiorentina tornerà all'assalto del tricolore partendo dalla sfida interna contro l'Hellas Verona. Il weekend successivo subito un big match, con la trasferta in casa della Roma.

Una ad una la Viola incrocerà la spada con tutte le formazioni, ricominciando dal Parma nella terza giornata, poi Genoa, Milan, Arezzo, Cesena e Juventus (primo round casalingo a metà dicembre), Inter, Brescia e il Sassuolo, a chiudere sia il girone di andata che la regular season.

Oltre al Campionato anche quest'anno sarà confermata la Coppa Italia Primavera, con una tabella di marcia che sarà delineata più avanti.