FirenzeViola Comuzzo in recupero, era stato pre-convocato anche dalla Nazionale maggiore

vedi letture

Pietro Comuzzo sta riprendendosi dal problema fisico avuto e i tanti chili persi nel mese scorso nonostante non si sia mai risparmiato in allenamento e, quando chiamato in causa, in partita, nonsotante errori individuali. Un ciclone tra mercato e salute che potevano abbattere chiunque ma dal quale cerca di rialzarsi appunto il difensore viola, entrato anche ieri con la Roma in uno spezzone finale.

Tornato alla Fiorentina dal ritiro della Nazionale Under 21 a settembre proprio a causa dei problemi di salute, in questa sosta il ct dell'Under 21 Baldini si è lamentato del difetto di comunicazione tra lui e il club che però non ha inficiato poi le scelte sugli altri tre viola convocati, beninteso, ossia Ndour, Martinelli e Fortini. Il difensore in realtà era stato anche pre-convocato dalla Nazionale maggiore ma poi il ct Gattuso, che mantiene un filo diretto con i club, ha fatto altre scelte, probabilmente anche per il poco spazio avuto dal difensore in questo periodo di poca brillantezza.

Poco male dunque, il giocatore resterà al Viola Park ad allenarsi per recuperare meglio lo stato di forma precario (ma in crescita) che risente ovviamente del periodo no di tutta la squadra, difesa compresa dove sono stati tanti gli errori individuali e dunque non solo di Comuzzo.