Milan-Como in Australia? Gettone anche per la Fiorentina: il punto di Calcio e Finanza

Si discute molto della possibile trasferta in Australia della partita Milan-Como. Tra favorevoli e contrari, in tanto si stanno esprimendo su questa possibilità alla quale la Uefa, in generale contraria a queste iniziative, ha dato la sua apertura. Calcio e Finanza ha voluto approfondire la questione anche dal punto di vista economico: quanto porta nelle casse della Lega e dei club di serie A, oltre che di Milan e Como ovviamente.

"L’operazione avrà anche un valore economico, che stando a quanto appreso da Calcio e Finanza si attesterà intorno ai 12 milioni di euro complessivi, la cifra investita dall’Australia per ospitare l’evento - si legge - Da questo totale andranno dedotti i costi per l’organizzazione del match, a carico della Lega Serie A (trasferte delle due squadre e costi legati alla produzione dell’evento, televisiva e non solo).

Scorporando questi costi, rimarranno tra gli 8 e i 9 milioni di euro da distribuire alle due società coinvolte e agli altri club di Serie A. Il Milan incasserà la fetta maggiore (che sarà definita con precisione più avanti), essendo formalmente la squadra di casa, mentre il Como incasserà una quota più bassa per la partecipazione.

Infine, un gettone è previsto anche per le altre 18 società del massimo campionato italiano, per avere votato a favore della proposta e avere consentito così – se anche la FIFA darà il suo via libera – la disputa della partita all’estero" chiosa Calcio e Finanza.