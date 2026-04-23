Radio FirenzeViola, Pinones Arce ospite d'eccezione a "L'altra metà della Viola"

Radio FirenzeViola, Pinones Arce ospite d'eccezione a "L'altra metà della Viola"
Oggi alle 18:01Info RFV
di Redazione FV

Nel giorno dell'annuncio ufficiale del suo rinnovo con la Fiorentina Femminile fino al 30 giugno del 2028, il tecnico svedese viola Pablo Piñones-Arce, sarà l'ospite d'eccezione della trasmissione "L'altra metà della Viola", condotta dalle ore 20:00 alle ore 21:00 da Claudia Marrone su Radio FirenzeViola. Potrete seguire il suo intervento da App o pc anche in modalità video o direttamente in tv smart o dal canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia. 