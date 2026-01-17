Fiorentina femminile in vantaggio sul Genoa. Severini segna ed omaggia Commisso

Social

Fiorentina femminile in vantaggio sul Genoa. Severini segna ed omaggia CommissoFirenzeViola.it
Oggi alle 16:24
La Fiorentina Femminile sta condducendo la partita che sta andando in scena al Viola Park contro il Genoa per 1-0 grazie alle rete realizzata su calcio di rigore da Emma Severini. La calciatrice viola, come si apprende dal video postato su Instagram dal club, dopo aver trasformato il tiro dagli undici metri è corsa verso la panchina a raccogliere una maglia gigliata con dietro scritto il nome di Commisso e il numero 5.

