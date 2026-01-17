Fiorentina femminile in campo contro il Genoa: la formazione ufficiale

© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 14:08Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Come comunicato direttamente dalla Fiorentina, nonostante la giornata di lutto per la scomparsa del presidente viola Rocco Commisso, tutte le squadre scenderanno in campo per omaggiare la voglia di calcio del compianto patron gigliato. Èquesto il caso della Fiorentina femminile, che oggi giocherà al Viola Park contro il Genoa. Questo l'undici ufficiale viola:

Fiorentina Femminile: Fiskerstrand, Van der Zanden, Orsi, Filangeri, Lombardi, Severini (C), Curmark, Tryggvadóttir, Wijnants, Janogy, Omarsdóttir. A disposizione: Woldvik, Johansen, Longo, Catena, Bredgaard, Bettineschi, Cetinja, Cherubini, Tomassoni, Faerge