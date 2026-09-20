FirenzeViola Fiorentina-Napoli, tensione in tribuna ma niente rissa: ecco cosa è successo

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Momenti di tensione sugli spalti del Franchi in occasione del gol del Napoli, ma ben lontani dalla rissa a cui qualcuno ha fatto riferimento. Secondo quanto ricostruito da Firenzeviola.it, dopo la rete di Gilmour che ha sbloccato la sfida, un piccolo gruppo di sostenitori azzurri, circa cinque o sei persone presenti nel settore di tribuna, si è alzato per festeggiare. Un episodio che inizialmente non ha provocato particolari problemi, fino al gesto di uno dei tifosi.

Quest'ultimo si è infatti rivolto verso la Curva Ferrovia mimando un gesto sessualmente esplicito e provocatorio. Una scena che ha immediatamente scatenato la reazione degli spettatori presenti nelle file vicine, che hanno contestato verbalmente il sostenitore partenopeo, invitandolo a moderare il comportamento e ad allontanarsi.

Non si è comunque verificato alcun contatto fisico. La situazione è stata rapidamente gestita dagli steward presenti sia nella zona della tribuna stampa sia sulle scale della tribuna coperta. Gli addetti alla sicurezza hanno controllato i biglietti del tifoso e delle persone che erano insieme a lui, invitando il gruppo a mantenere la calma. I sostenitori sono stati poi tenuti sotto osservazione per il resto del primo tempo. Durante l'intervallo, gli steward hanno infine accompagnato altrove l'intero gruppo, composto da circa cinque-sei persone, facendo così rientrare definitivamente la tensione.