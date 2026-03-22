Fiorentina Femminile, è 0-0 col Parma. Sesto posto per le viola

Fiorentina Femminile, è 0-0 col Parma. Sesto posto per le violaFirenzeViola.it
Oggi alle 14:30Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Fiorentina Femminile pareggia per 0-0, in casa, col Parma. La partita valida per la diciassettesima giornata di campionato finisce a reti inviolate. La squadra di Pablo Pinones-Arce è sesta in classifica, a pari merito con il Napoli, a quota 26 punti. 