Dagli inviati

L'arrivo della Fiorentina al Franchi: il video di FirenzeViola

Oggi alle 19:43Primo Piano
di Redazione FV
fonte Video di Alessandro Di Nardo

La Fiorentina è arrivata allo stadio Franchi, dove debutterà in Conference, dopo la trasferta forzata al Mapei nella gara casalinga dei playoff per via dei lavori. Tecnico e giocatori sono apparsi concentrati in vista della gara con il Sigma Olomouc, prima gara appunto della Phase League con fischio d'inizio alle 21. Tiepida l'accoglienza da parte dei tifosi che via via stanno arrivando allo stadio. Ecco le immagini di FirenzeViola.