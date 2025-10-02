De Rossi si libera dalla Roma, ma a Firenze c'è strada chiusa: ipotesi intoccabile per Tuttosport

Daniele De Rossi ha trovato l'accordo per rescindere il suo contratto con la Roma, notizia rimbalzata in queste ore e che diverrà ufficiale a stretto giro di posta. Una novità che di facciata comporta una domanda già diffusa negli ambienti calcistici di tutta Italia: che sia stato fatto perché già in contatto con qualche club per rientrare subito in panchina? Il dubbio è lecito e viene affrontato stamani da Tuttosport, secondo cui la panchina più in bilico in questo momento è quella di Marco Baroni. Il suo Torino non decolla, sabato affronta la Lazio e dopo la sosta troverà il Napoli: la posizione del fiorentino è a rischio esonero e su di lui è forte l'ombra dell'ex tecnico della Roma.

Strada chiusa invece per quanto riguarda un ipotetico allineamento con la Fiorentina. A detta del quotidiano piemontese, nonostante il progetto varato in estate con Stefano Pioli dal caro amico Pradè - ex ds di De Rossi a Roma quando DDR giocava (e vinceva anche il Mondiale nel 2006) - sia in crisi, è comunque pluriennale, ultracostoso e appena lanciato. Un ipotesi intoccabile, riferisce il giornale torinese prima di sottolineare nuovamente che resta il Torino la candidatura principale di De Rossi.