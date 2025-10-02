Terzo scudetto Fiorentina! La radiocronaca di Repice (per Carlo Conti) finisce in tv
Nel corso della festa di Radio Rai andata in onda su Rai 2 negli scorsi giorni, è intervenuto il noto radiocronista Francesco Repice che, affiancato dal conduttore e noto tifoso della Fiorentina, Carlo Conti, ha presentato la stagione sportiva 2025/2026. All'interno di questa presentazione c'è stato anche un momento a forti tinte viola, con Carlo Conti che ha chiesto a Repice di simulare la radiocronaca degli ultimi istanti di una stagione che avrebbe visto la Fiorentina diventare Campione d'Italia all'ultima giornata di campionato.
Ecco di seguito l'estratto del siparietto con il video pubblicato dallo stesso Francesco Repice sui propri social:
https://www.facebook.com/share/v/17HRGKN6Yd/
