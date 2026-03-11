Semifinale coppa Italia Women, Fiorentina-Juventus: ecco le formazioni dell'andata al Viola Park
Alle ore 18 fischio d'inizio allo stadio "Curva Fiesole" al Viola Park della semifinale di andata della Coppa Italia Women tra Fiorentina e Juventus, per la terza volta nella competizione. Pinones Arce si affida al 3-4-3 con la Janogy al centro dell'attacco con Bredgaard e Omarsdottir ai lati. Ecco le formazioni:
Fiorentina Femminile (3-4-3): Fiskerstrand; Orsi, Faerge, Van Der Zanden; Woldvik, Severini, Curmark, Johansen; Bredgaard, Janogy, Omarsdottir. All. Pinones Arce.
A disposizione: Bettineschi, Filangeri, Bonfantini, Catena, Wijnants, Toniolo, Lombardi, Eiriksdottir, Cherubini, Bartalini.
Juventus: De Jong, Lenzini, Salvai, Calligaris, Bonansea, Walti, Schatzer, Carbonell, Beccari, Godo, Capeta. Allenatore: Massimiliano Canzi
A disposizione: Rusek, Martinazzi, Perry, Kullberg, Harviken, Rosucci, Vangsgaard, Thomas, Krumbiegel, Pinto, Brighton, Cambiaghi.
