Alle 18 c'è Fiorentina-Juventus femminile per la semifinale di Coppa Italia

Alle 18 c'è Fiorentina-Juventus femminile per la semifinale di Coppa ItaliaFirenzeViola.it
Oggi alle 11:31Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Iniziano oggi le semifinali di Coppa Italia femminile con il primo match che vedrà protagonista la Fiorentina femminile di mister Pinones Arce. Le ragazze viola sono chiamate all'andata della doppia sfida contro la Juventus stasera alle ore 18, partita in programma al Viola Park. Domani alla stessa ora sarà il turno di Roma-Inter.

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA FEMMINILE

Coppa Italia Femminile
Andata
Mercoledì 11 marzo
Fiorentina-Juventus ore 18:00
Giovedì 12 marzo
Roma-Inter ore 18:00

Ritorno 28-29 Marzo
Juventus-Fiorentina
Inter-Roma