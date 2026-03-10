Fiorentina Femminile, infortunio per Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia destra

Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina fa sapere che "la calciatrice Lina Hurtig ha riportato nei giorni scorsi, durante una seduta di allenamento, un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento del comparto legamentoso mediale e laterale. Gli accertamenti strumentali eseguiti hanno escluso la presenza di fratture. L’atleta ha iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico".