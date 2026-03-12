Fiorentina-Rakow 2-1: Gudmundsson la ribalta su rigore, viola avanti

FirenzeViola.it
Oggi alle 22:53Primo Piano
di Redazione FV

Al 91’ la Fiorentina si porta in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Albert Gudmundsson. Su un cross dalla destra di Dodo, evidente tocco di mano di Ameyaw in area polacca e rigore per i viola: dal dischetto, Gudmundsson fa 2-1.