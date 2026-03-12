Fiorentina-Rakow 1-1: Ndour con un super gol pareggia subito i conti

Oggi alle 22:21Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina pareggia subito i conti al 62’ con un gran gol di Cher Ndour: azione di sfondamento viola con la palla che arriva al limite dell’area al classe 2004 che calcia sul secondo palo e mette alle spalle di Zych. 1-1 al Franchi.