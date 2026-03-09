Viareggio Cup Femminile, subito ko per la Fiorentina Primavera: la Juve vince 3-0
La Fiorentina Femminile Primavera inizia nel peggiore dei modi il proprio percorso all’interno della Viareggio Cup. Le ragazze viola hanno incassato un pesante dalle pari età della Juventus, venendo sconfitte con un netto 3-0. La gara si è messa subito in discesa per le bianconere. A sbloccare l’equilibrio iniziale ci ha pensato Santarella, abile a trovare la via della rete già al 12′ della prima frazione di gioco.
Il vantaggio ha permesso di gestire i ritmi del match con serenità. Nella ripresa, i cambi effettuati si sono rivelati decisivi per blindare definitivamente il risultato. Le neoentrate Iannaccone e Di Bello hanno timbrato il cartellino al 61′ e al 78′.
