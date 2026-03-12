Fiorentina-Rakow 2-1, le pagelle: Ndour uomo di coppa, Gud glaciale dal dischetto, delude Fabbian

CHRISTENSEN - Reattivo nei primissimi minuti quando scende rapidamente per mandare in corner il tentativo di Lopez. Un paio di prese alte nella ripresa rubano qualche applauso poi su Brunes non può far molto, 6

FORTINI - Primo tempo in cui bada soprattutto a difendere poi nel secondo tempo non è impeccabile nell’occasione del gol dell’uno a zero polacco, 5,5

Dal 23’st DODÒ - Si piazza a fare il terzino senza grandi svolazzi, 6

COMUZZO - Tiene d’occhio Brunes con buoni risultati nel corso del primo tempo, ma nella ripresa il 18 avversario gli scappa sul gol polacco, 5,5

RANIERI - Pochi affanni nel primo tempo nel corso della ripresa è autore di un paio di chiusure apprezzabili. Attento, 6

GOSENS - Cerca il numero di tacco e per poco non pesca un gol spettacolare obbligando il portiere a volare per mandare in corner. Segnali di ripresa, 6

Dal 13’st HARRISON - Si muove diligentemente sulla fascia destra, 6

NDOUR - Un paio di break efficaci sulle ripartenze polacche nei primi 20 minuti, poi nella ripresa firma il pareggio con un tiro splendido. Uomo di coppa, 7

PARISI - Non impeccabile nella prima chiusura quando Lopez impegna Christensen si riscatta più tardi con uno slalom dei suoi e cross per Fazzini. Rallenta nella ripresa ma la sua è una buona prova, 6,5

MANDRAGORA - Un buon invito al tiro per Piccoli dopo una mezz’ora di gioco, poi gioca in modo ordinato, 6

Dal 37’st FAGIOLI - S.v.

FABBIAN - Primo tempo nel quale prosegue la continua ricerca della migliore posizione, nel secondo se possibile tocca meno palloni a esclusione di un’unica imbucata per Piccoli che spara alto. Involuto, 5

FAZZINI - Dolorante per un colpo al ginocchio destro dopo una decina di minuti recapita a Gosens la punizione che il tedesco devia di tacco. Calcia troppo alto dopo l’invito di Parisi a metà primo tempo, poi nella ripresa esce lentamente di scena, 5,5

Dal 13’st GUDMUNDSSON - Entra, sbaglia quasi subito, tocca pochissimi palloni ma dagli 11 metri è glaciale e firma la vittoria, 6,5

PICCOLI - Poco preciso sui primi palloni cerca sponde spesso senza grande fortuna. Nella ripresa è bravo a recuperare palla e involarsi verso il portiere ma al momento del tiro colpisce la traversa. Non va diversamente quando lo chiama al tiro Fabbian. L’impegno c’è, la precisione un po’ meno, 5,5

Dal 37’st BRASCHI - S.v.

VANOLI - Confermate le indicazioni della vigilia con moderato turnover, davanti c’è Piccoli con Parisi e Fazzini più larghi, a sinistra c’è ancora Gosens dal primo minuto. Il primo tempo non è esaltante ma qualche occasione i suoi la creano, poi nel secondo tempo la reazione allo svantaggio è buona e vale il pari di Ndour. I cambi nel finale ci stanno e il rigore di Gudmundsson è manna per un sacco di motivi. E’ andata come tutti si auguravano, 6,5